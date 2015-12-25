Мутко: «Выступим хорошо во Франции, и люди опять потянутся на стадионы»

Глава Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что прямым показателем интереса к футболу со стороны болельщиков являются игра и результаты национальной сборной. Ранее ВЦИОМ провел социологический опрос, результат которого показал, что 83% жителей РФ относятся к футболу с равнодушием.

«Нет результата – нет интереса. При Капелло сборная играла так себе, народ и перестал смотреть, а решающий матч отборочного цикла между Россией и Швецией собрал на Первом канале очень приличную аудиторию на уровне самых рейтинговых программ и сериалов.

Уверен, народ не разлюбил футбол. Быть такого не может! Выступим хорошо во Франции, и люди опять потянутся на стадионы. Иное дело, что сегодня болельщик не готов, как раньше, мокнуть под снегом и дождем. Матч-то состоится в любую погоду, но на трибунах всегда должно быть сухо, чисто и комфортно. Вот построим современные арены к мировому чемпионату, и посещаемость на внутренних соревнованиях обязательно повысится», – отметил министр спорта России.