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    • Мутко: «Выступим хорошо во Франции, и люди опять потянутся на стадионы»

    Мутко: «Выступим хорошо во Франции, и люди опять потянутся на стадионы»

    Глава Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что прямым показателем интереса к футболу со стороны болельщиков являются игра и результаты национальной сборной. Ранее ВЦИОМ провел социологический опрос, результат которого показал, что 83% жителей РФ относятся к футболу с равнодушием.

    «Нет результата – нет интереса. При Капелло сборная играла так себе, народ и перестал смотреть, а решающий матч отборочного цикла между Россией и Швецией собрал на Первом канале очень приличную аудиторию на уровне самых рейтинговых программ и сериалов.

    Уверен, народ не разлюбил футбол. Быть такого не может! Выступим хорошо во Франции, и люди опять потянутся на стадионы. Иное дело, что сегодня болельщик не готов, как раньше, мокнуть под снегом и дождем. Матч-то состоится в любую погоду, но на трибунах всегда должно быть сухо, чисто и комфортно. Вот построим современные арены к мировому чемпионату, и посещаемость на внутренних соревнованиях обязательно повысится», – отметил министр спорта России.

    Источник: Россия2018

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    25.12.2015 12:15
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    Комментарии (6)
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    апоголлл
    1451037176
    фантазер
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    Zeff
    1451037212
    С такими тренером и вратарём, маловероятно.
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    Aztec58
    1451059278
    Дайте народу пиво(с) - может и потянутся, ага.
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    Garrincha58
    1451061396
    и еще водку бесплатно и все алкаши ваши бред какой то пивом не заманишь болельщиков да и вообще не заманишь не футбольная мы страна
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    ologreds
    1694996529
    numo453019
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