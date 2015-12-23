Генеральному секретарю ФИФА грозит пожизненное отстранение от футбольной деятельности

Продолжает разгораться скандал вокруг руководства ФИФА. Генеральный секретарь организации Жером Вальке может быть пожизненно отлучен от футбольной деятельности за причастность к делу о коррупции в организации. Следствие передало в комитет ФИФА по этике досье более чем на 100 страницах. В нем описаны несколько ситуаций, в которых 55-летний француз нарушал кодекс этики организации.

В случае, если арбитражная палата ФИФА признает обвинения обоснованными, то Вальке грозит пожизненное отстранение от футбольной деятельности. Напомним, что ранее Вальке был отстранен от работы на 90 дней.