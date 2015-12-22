Лев: «Игроки помнят о парижских терактах, и нам нужно поговорить об этом перед Евро»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал о возможных психологических проблемах немецких футболистов перед чемпионатом Европы 2016 года, который пройдет во Франции.

Напомним, один из ноябрьских парижских терактов произошел возле «Стад де Франс», где в тот момент играли товарищеский матч сборные Франции и Германии.

«Мы все помним о страшных парижских событиях, и, вероятно, забыть не удастся еще долго. Мы должны поговорить с игроками в марте, чтобы подготовиться и правильно настроиться на Евро, ведь два матча группового этапа мы играем в Париже. Плохие воспоминания должны остаться в стороне», – приводит слова Лева агентство France-Presse.