Мутко расхвалил базу для сборной в Рюэй-Мальмезон

Министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко рассказал журналистам о том, по каким критериям сборная России выбирала базу для Евро-2016.

«Мы определились с базой, она устраивает команду, нас, устраивает своими удобствами, качеством. Это удобно и для болельщиков: они могут через Париж к нам приехать, поддержать команду, посмотреть, как она работает. Коммуникации нормальные: полтора часа лета до Марселя, в Лилль можно ездить на автобусе. В целом, мне кажется, нормальная для нас база», – заявил он.

Напомним, что российская национальная сборная будет базироваться в городе Рюэй-Мальмезон.