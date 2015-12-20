Мутко: «База сборной России на Евро-2016 будет под Парижем»

Министр спорта РФ, глава РФС Виталий Мутко заявил, что организация определилась с выбором базы, на которой сборная страны будет располагаться во время Евро-2016 во Франции.

«С базой мы сегодня определились, она под Парижем. Завтра она будет названа», – сообщил Мутко.

Известно, что 13 декабря главный тренер сборной России Леонид Слуцкий и сотрудники РФС осмотрели две базы, находящиеся неподалеку от Парижа. Одну – в Рюэй-Мальмезоне (регион Иль-де-Франс, 14 км от центра Парижа), другую – в Шантийи (регион Пикардия, 40 км к северу от Парижа).

Напомним, по итогам жеребьевки группового этапа Евро-2016 сборная России попала в группу В и сыграет с национальными командами Англии, Словакии и Уэльса.