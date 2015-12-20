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    Мутко: «База сборной России на Евро-2016 будет под Парижем»

    Министр спорта РФ, глава РФС Виталий Мутко заявил, что организация определилась с выбором базы, на которой сборная страны будет располагаться во время Евро-2016 во Франции.

    «С базой мы сегодня определились, она под Парижем. Завтра она будет названа», – сообщил Мутко.

    Известно, что 13 декабря главный тренер сборной России Леонид Слуцкий и сотрудники РФС осмотрели две базы, находящиеся неподалеку от Парижа. Одну – в Рюэй-Мальмезоне (регион Иль-де-Франс, 14 км от центра Парижа), другую – в Шантийи (регион Пикардия, 40 км к северу от Парижа).

    Напомним, по итогам жеребьевки группового этапа Евро-2016 сборная России попала в группу В и сыграет с национальными командами Англии, Словакии и Уэльса.

    Источник: ТАСС

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    20.12.2015 17:28
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    Комментарии (2)
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    Shtirlits
    1450629286
    Над Парижем, фанерой :)
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    ologreds
    1694996557
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