Семин: «В группе нет команд сильнее России, Англия не представляет собой серьезную силу»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин оптимистично оценивает итоги жеребьевки Евро-2016. Напомним, что россиянам предстоит сыграть с Англией, Словакией и Уэльсом.

«На вопрос о сборной на Евро мог бы ответить осьминог Пауль, но он, к сожалению, уже умер. Шансы у России хорошие. В нашей группе нет команд сильнее нашей. Англия? Она уже сколько лет не может добиться ничего серьезного на международной арене. Матчей, по которым можно сказать, что англичане представляют собой серьезную силу, я давно не видел. С той же Испанией Англия не идет ни в какое сравнение. У Уэльса есть Бэйл и Рэмси, а все остальные игроки уступают нашим в индивидуальном мастерстве», — заявил Семин.