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    • Семин: «В группе нет команд сильнее России, Англия не представляет собой серьезную силу»

    Семин: «В группе нет команд сильнее России, Англия не представляет собой серьезную силу»

    Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин оптимистично оценивает итоги жеребьевки Евро-2016. Напомним, что россиянам предстоит сыграть с Англией, Словакией и Уэльсом.

    «На вопрос о сборной на Евро мог бы ответить осьминог Пауль, но он, к сожалению, уже умер. Шансы у России хорошие. В нашей группе нет команд сильнее нашей. Англия? Она уже сколько лет не может добиться ничего серьезного на международной арене. Матчей, по которым можно сказать, что англичане представляют собой серьезную силу, я давно не видел. С той же Испанией Англия не идет ни в какое сравнение. У Уэльса есть Бэйл и Рэмси, а все остальные игроки уступают нашим в индивидуальном мастерстве», — заявил Семин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.12.2015 08:49
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    Комментарии (12)
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    Nurbek Taraz
    1450507708
    Россия один из фавориты на евро 2016..... Россия сильнее, сильнее она по государствам и по земле и по оружием и арсеналом. Россия является большой страной. Но в футболе россия мёртвый уничтожества. Как можно так говорить
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    саша кул
    1450511771
    бля и это говорит специалист россия еле еле вышла из группы им нужно думать как обыграть уэльс и словакию а он про англию так говорит старческий маразм что-ли
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    chegevaro
    1450513650
    Шапки пошли в дело
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    bringing
    1450513689
    Да вряд ли
    Ответить
    nim-
    1450517143
    Он это серьезно? Не позорился бы с такими высказываниями-то.
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    shinnik
    1450517452
    Да там вообще шляпа.. Все трое хотят отомстить.каждый за своё. За ЛайтХорватию,за колхоз..за Евсеева...Высушат и вынесут...
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    Zeff
    1450521041
    Мы вполне можем обыграть Уэльс. Это реально. Если мы обыграем Англию, это уже будет История, это войдёт в " Легенды и Мифы". Мы так редко обыгрываем команды с историей. Но это будет крайне тяжело. У них команда не слабее нашей нисколько, как минимум. А мы еще думаем: Брать или не брать таких ветеранов, как Широков, Денисов, Кержаков. Конечно брать: они умеют играть с такими командами; для них нет авторитетов. А у нас их гнобят по разным причинам. Словакия - темная лошадка, но очень опасная. А так реально для России 3-е место в группе, надеюсь с выходом. Не надо строить иллюзий.
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    narkozanos
    1450521644
    правильный настрой поможет хотя бы на 2 место
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    fakel-vrn
    1450599048
    ага...англия случайно пробилась ...выиграв все матчи....словакия тоже случайно выиграла в гостях у испании...а уэльс то...вобще неизвестно как пробился...2игрока только умеют в футбол играть..а вот сборная россии уверенно не напрягая прошла отборочные игры.... я конешн все понимаю....но надо реально рассуждать... будем надеяться, что россия выйдет из этой группы удачно
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    ologreds
    1694996568
    numo452378
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