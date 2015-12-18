Мини-футбол. Матч за Суперкубок России пройдет 6 августа

Итоги состоявшегося 18 декабря Исполкома АМФР подвел президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев.

– Завершается очень напряженное и насыщенное событиями полугодие, в котором большой объем работы проводился по всем направлениям: это и сборные команды, и детско-юношеский мини-футбол, различные проекты и начинания. Это был очень плодотворный период, и я рад, что Исполком АМФР утвердил итоги проделанной работы и поддержал новые планы. В числе основных принятых пунктов – матч за Суперкубок России, который все любители мини-футбола смогут увидеть 6 августа следующего года.

– Были подписаны соглашения о вступлении в члены АМФР четырех новых организаций.– Это плоды большой региональной активности нашей организации, и сегодня я искренне поздравляю наших новых членов и коллег из Волгоградской и Астраханской областей, Республик Кабардино-Балкария и Алтай. Уверен, что с созданием новых региональных представительств мини-футбол в этих субъектах будет развиваться новыми темпами. Мы подписали полноценные соглашения о сотрудничестве, взаимопомощи и развитии конкретных направлений в каждом из регионов.