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    Тарханов возглавил «Славию»

    Российский специалист Александр Тарханов возглавил болгарскую "Славию".

    Детали соглашения пока не сообщаются. Помощником Тарханова будет Мартин Кушев, который известен по выступлениям за "Шинник" и "Амкар".

    61-летний Тарханов за свою карьеру тренировал СКА (Одесса), "Терек", "Пахтакор", "Спартак" (старший тренер), ЦСКА, сборную России (ассистент), "Торпедо", "Крылья Советов", "Сатурн", вновь "Терек", "Нику", "Ветру", вновь "Крылья Советов", "Кубань", "Химки", вновь "Крылья Советов", вновь "Химки" и дважды "Урал".

    Источник: ФК «Славия»

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    18.12.2015 16:20
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    Комментарии (8)
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    Fandorine
    1450445112
    Помотало мужика...
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    Protosser
    1450445126
    Охренеть - главнейшая новость..
    Ответить
    Рулон Обоев
    1450446857
    Кто ж теперь по телеку во всех программах в качестве эксперта сидеть будет? Бубнов за всех физически не успеет
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    MrVanes-Zenit
    1450448051
    Прочитал Севилью
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    Etiainen
    1450452374
    вот это события сегодня!
    Ответить
    Добрый Бобер
    1450463393
    "Спартак" и цска? Причём сразу после, если всё в хронологии...
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    ologreds
    1694996572
    numo452313
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