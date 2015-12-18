Мини-футбол. «Синара» находится на грани вылета из Кубка России

«Тюмень» без проблем разобрала с екатеринбургской «Синарой» в первом четвертьфинальном матче Кубка России. В ворота хозяев паркета залетело пять мячей, на что они смогли ответить лишь одним.

«Газпром-ЮГРА» неожиданно уступил столичному КПРФ, в рядах которого дублем отметился Део. Напомним, что ответные поединки состоятся 10 января.

Кубок России. 1/4 финала. Первые матчи

Норильский никель (Норильск) – Динамо (Московская область) – 3:5 (0:2)

Голы: 0:1 – Нандо, 22. 0:2 – Бурков, 22. 0:3 – Фукин, 29. 1:3 – Сытин, 34. 2:3 – Сытин, 35. 3:3 – Куманькин, 37. 3:4 – Фукин, 44. 3:5 – Сергеев, 50.

Синара (Екатеринг) – Тюмень – 1:5 (1:2)

Голы: 0:1 – Антошкин, 14. 1:1 – Агапов, 17. 1:2 – Антошкин, 20. 1:3 – Аширов, 27 (в свои ворота). 1:4 – Неведров, 45. 1:5 – Неведров, 46.

Дина (Москва) – Сибиряк (Новосибирск) – 4:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Волынюк, 8. 0:2 – Чурляев, 9. 1:2 – Эскердинья, 20. 2:2 – Абрамов, 26. 3:2 – Лео Сантана, 44 (в свои ворота). 4:2 – Карлиньос, 46.

КПРФ (Москва) – Газпром-ЮГРА (Югорск) – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Део, 3. 2:0 – Паулиньо, 18. 2:1 – Чишкала, 23. 2:2 – Робиньо, 44. 3:2 – Део, 48.