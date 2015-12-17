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    Венгер: «Не думаю, что «Челси» может вылететь»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не верит в возможность вылета «Челси» из Премьер-лиги.

    «Не думаю, что «Челси» может вылететь из Премьер-лиги, потому что у них очень качественная команда. Если вы спросите меня, то я отвечу вам прямо – таких шансов нет. Они переживают трудный период, но не ведут борьбу за выживание.

    «Лестер»? Я всегда относился к этой команде серьезно. Но когда мы их обыграли со счетом 5:2, никто не воспринял нашу победу всерьез», – признался Венгер.

    Стоит отметить, что «Челси» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги 16 место, а от зоны вылета команду Моуринью отделяет лишь одно очко.

    Источник: Goal.com

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    17.12.2015 16:37
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