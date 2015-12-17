«Агентство инвестиций в социальную сферу» подписало соглашение с РФС

Сегодня стало известно о подписании соглашения между "Агентством инвестиций в социальную сферу", министерством спорта РФ и РФС. Агентство занимается проектом "Футбольная Россия", который предполагает строительство крытых круглогодичных современных футбольных комплексов (манежей) на территории образовательных и спортивных учреждений. На сегодняшний день проект реализован в Москве и Омске. В следующем году планируется открытие подобных комплексов в Санкт-Петербурге, Московской, Свердловской, Самарской, Новосибирской областях и Красноярском крае. Общий объем финансирования данных предприятий за счет привлечения внебюджетных средств составляет 300 млн рублей.

Министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко рассказал подробности данного соглашения.

"Агентство начинает большую работу по строительству манежей в каждом крупном городе страны. Проект реализуется исключительно на деньги агентства, а местные власти помогают с землей. Позднее агентство подпишет соглашения с детско-юношескими спортивными школами, которые будут заниматься в манежах днем, а вечером будут тренироваться уже частники. Мы запустили ряд проектов по развитию детско-юношеского футбола. Надеюсь, в течение пяти-десяти лет проблема инфраструктуры для детей будет снята. Мы всячески будем поддерживать и продвигать этот проект", – рассказал Мутко.

Исполнительный директор АНО "Агентство инвестиций в социальную сферу" Илья Ковалев рассказал о планах организации на следующий год.

"На 2016 год запланировано строительство как минимум девяти круглогодичных комплексов на территории семи регионов РФ. Они будут построены исключительно на частные средства инвестора. В течение учебного дня учебное или спортивное учреждение, город, область абсолютно бесплатно пользуются этими объектами. Окупаемость этих полей осуществляется только за счет сдачи их в аренду корпоративным клиентам в вечернее время", – добавил Ковалев.