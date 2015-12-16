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    • УЕФА не комментирует подозрительный характер матча «Скендербеу» - «Локомотив»

    УЕФА не комментирует подозрительный характер матча «Скендербеу» - «Локомотив»

    В УЕФА решили не комментировать возможный договорный матч встречи 6-го тура группового этапа Лиги Европы между албанским "Скендербеу" и московским "Локомотивом".

    "УЕФА следит за матчами, проходящими под эгидой организации. В нашу ассоциацию входят 54 члена, проводящие около 32 000 матчей за сезон. В случае если будут замечены некие отклонения от нормы, организация проведет расследование. Однако по поводу данной встречи УЕФА комментарий дать не может", - сообщили в УЕФА.

    Ранее сообщалось, что албанская команда могла сдать матч.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.12.2015 13:26
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    Комментарии (6)
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    Hiddink95
    1450261841
    В ЛЕ УЕФА и так никогда не следила за догами, а они повсюду сплошь и рядом. И Спортинг в Албании как-то слишком легко позволил себя слить.
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    Nurbek Taraz
    1450269838
    Если было договорняк то это будет раскрыта через 4-5 лет. А пока комментировать не могу. Может локо покупал этот матч
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    BorisoW
    1450281672
    А почему шведы не привязались матчу Мальме : Реал 0-8? Ведь "очевидно" всем,шведы матч "сдали"!...
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    B_A_IV
    1450282727
    ну еслиб албанцы до этого всех выносили... а так шняга..это Зенит скорее бельгийцам слил ...
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    george666
    1450539150
    А чего комментировать ? команда играла без малейшего шанса на продолжение борьбы в ле и игрокам по... как они его сыграют
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    ologreds
    1694996584
    numo452110
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