Началась продажа билетов на Евро-2016, самый дешевый - 25 евро

УЕФА объявил о начале продажи билетов на матчи финальной стадии Евро-2016, которая пройдет летом будущего года во Франции. Российские болельщики могут подавать свои заявки c 14 декабря.

При этом сообщается, что самый дешевый билет на матчи турнира обойдется в 25 евро, самый дорогой будет стоить 145 евро. Всего в продажу поступили билеты четырех ценовых категорий. Желающим посетить матч-открытие чемпионата придется заплатить минимум 75 евро. Стоимость билетов на финал турнира стартует с отметки 85 евро, а за самый дорогой билет надо будет выложить 895 евро.