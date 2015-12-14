Глушаков: «Не надо дергать игроков сборной России»

Полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился своим мнением о соперниках российской команды по групповому этапу Евро-2016. Напомним, сборной России предстоит сыграть против команд Англии, Уэльса и Словакии.

«Я бы не сказал, что со жребием повезло, потому что на таких турнирах слабых команд не бывает. Кроме того, все понимают, что Россия – непредсказуемая сборная. Мы можем обыграть Англию, как в 2007-м году, на равных биться с Бразилией и поделить очки с Молдавией. Простых соперников сейчас в футболе нет, со всеми будет тяжело. У меня не было никаких предпочтений. Жребий – это как серия пенальти, здесь никакой логики нет. Глупо думать о том, кто попадет в итоге», – приводит слова Глушакова «Российская газета».

Футболист надеется, что сборная России выйдет из группы.

«Не люблю давать прогнозы, давайте дождемся турнира. Из наших соперников, может, Словакия чуть ниже по классу, но у них крепкая сборная. Все будет зависеть от того, как мы подготовимся к турниру и с каким настроем будем выходить на матчи. Хорошо бы выйти из группы, причем неважно, с первого или со второго места».

Также Глушаков отметил, что на команду давят ожидания болельщиков.

«Еще важно, чтобы вокруг команды не нагнеталась обстановка. А то у нас в стране перед каждым крупным турниром начинаются разговоры о том, что мы должны выйти в плей-офф, группа проходимая. Это сказывается на команде. Психологически нам непросто в такой обстановке, когда давят ожидания болельщиков. Перед чемпионатом мира все говорили, что должны выходить в плей-офф, и перед первенством Европы в 2012 году было то же самое. Не надо ничего говорить, нужно просто всем успокоиться и готовиться к турниру. Не надо нас дергать. У нас есть тренер, и он нам будет подсказывать! Но мы хотим выйти в плей-офф и сделаем все возможное».