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    Глушаков: «Не надо дергать игроков сборной России»

    Полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился своим мнением о соперниках российской команды по групповому этапу Евро-2016. Напомним, сборной России предстоит сыграть против команд Англии, Уэльса и Словакии.

    «Я бы не сказал, что со жребием повезло, потому что на таких турнирах слабых команд не бывает. Кроме того, все понимают, что Россия – непредсказуемая сборная. Мы можем обыграть Англию, как в 2007-м году, на равных биться с Бразилией и поделить очки с Молдавией. Простых соперников сейчас в футболе нет, со всеми будет тяжело. У меня не было никаких предпочтений. Жребий – это как серия пенальти, здесь никакой логики нет. Глупо думать о том, кто попадет в итоге», – приводит слова Глушакова «Российская газета».

    Футболист надеется, что сборная России выйдет из группы.

    «Не люблю давать прогнозы, давайте дождемся турнира. Из наших соперников, может, Словакия чуть ниже по классу, но у них крепкая сборная. Все будет зависеть от того, как мы подготовимся к турниру и с каким настроем будем выходить на матчи. Хорошо бы выйти из группы, причем неважно, с первого или со второго места».

    Также Глушаков отметил, что на команду давят ожидания болельщиков.

    «Еще важно, чтобы вокруг команды не нагнеталась обстановка. А то у нас в стране перед каждым крупным турниром начинаются разговоры о том, что мы должны выйти в плей-офф, группа проходимая. Это сказывается на команде. Психологически нам непросто в такой обстановке, когда давят ожидания болельщиков. Перед чемпионатом мира все говорили, что должны выходить в плей-офф, и перед первенством Европы в 2012 году было то же самое. Не надо ничего говорить, нужно просто всем успокоиться и готовиться к турниру. Не надо нас дергать. У нас есть тренер, и он нам будет подсказывать! Но мы хотим выйти в плей-офф и сделаем все возможное».

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.12.2015 23:25
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    Комментарии (4)
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    Вомбат
    1450131952
    а вот сэр Алф Рэмси перед чемпионатом мира 1966 г уверенно сказал: Победит Англия. Все над ним смеялись: англичане не вышли из группы на ЧМ 1958, вылетели в 1:4 ЧЕ 1960, не прошли отбор на ЧМ 1962, не помню уже как, но как-то опозорились на ЧЕ 1964, а он вдруг такое говорит. Однако в 1966 Англия заслуженно победила.
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    sochi-2013
    1450157552
    Чушь!!!!!! ВСЕГДА надо стремиться к высшим результатам. Игроки САМИ должны на это настраиваться. Тогда никто на них "давить" не будет. Или ждете, что мы скажем: Покатайтесь, ребята, развлекитесь, а результат....ну как получится. Задолбало ихнее нытьё!!!!!!!!!!!
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    ologreds
    1694996592
    numo451982
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