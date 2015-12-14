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Мини-футбол. Россияне без проблем отобрались на ЧМ-2016

14 декабря 2015, 11:21
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Сборная России по мини-футболу со стопроцентным показателем завершила выступление в основном квалификационном этапе чемпионата мира-2016. В воскресенье, 13 декабря, наша команда разгромила хозяев группы 3 Турцию – 7:1. Ранее, напомним, были обыграны финны (3:0) и сербы (2:1).

Чемпионат мира-2016. Основной отборочный раунд.
Группа 3. Измир, Турция

Россия – Турция – 7:1 (4:1)
Турнирное положение: 1. Россия – 9 очков (3 игры); 2. Сербия – 6 (3); 3. Финляндия – 3 (3); 4. Турция – 0 (3).

Таким образом, стали известны все 14 участников решающей стадии отбора на мундиаль от Европы. С первых мест в своих группах вышли Украина, Азербайджан, Россия, Испания, Казахстан, Португалия, Италия. Со вторых - Венгрия, Белоруссия, Сербия, Голландия, Словения, Польша, Словакия.

22 марта и 12 апреля 2016 года будет сыгран этап плей-офф: первые места сыграют против вторых, по итогам чего и выявятся семь представителей Европы на мировом первенстве в Колумбии. Жеребьевка этапа плей-офф намечена на 12 февраля. Напомним, что сам Чемпионат мира пройдет с 14 сентября по 2 октября 2016 года.

Эмиль Алиев, президент Ассоциации мини-футбола России
- Чемпионат мира - главное событие в мини-футболе, и неслучайно отбор к нему является достаточно непростым испытанием. Сборная России успешно преодолела начальный барьер, заняв первое место в Основном квалификационном этапе. Теперь весной 2016 года нам предстоит выступить в раунде плей-офф, и один из этих матчей состоится в Тюмени, которая всегда радушно принимает главную команду страны, и где в 2012 году мы успешно квалифицировались на предыдущее мировое первенство.

Сейчас же я хочу поблагодарить всех футболистов и административный состав за качественную и профессиональную работу, которая позволила нам добиться трех побед в трех матчах и с хорошим настроением уйти в новый, 2016, год. От лица же национальной команды я выражаю глубокую признательность Министерству спорта Российской Федерации и Российскому футбольному союзу за полную поддержку, оказываемую нашей сборной в подготовительный период и непосредственно во время проведения квалификационного этапа Чемпионата мира.

Сергей Скорович, старший тренер сборной России:

- Безусловно, я испытываю удовлетворение от того, что мы выполнили главную задачу и вышли в следующий раунд с первого места. Хочу сказать спасибо всем ребятам, которые на этом этапе выложились полностью. Ни один из матчей не был проходным, во всех мы испытывали определенные сложности и сопротивление со стороны соперников. Футболисты сборной России доказали, что являются профессионалами, не делили игры на важные и не важные, были предельно мотивированы и настроены на результат. Мы по праву заняли первое место.

Конечно, основной упор делался на второй матч, мы понимали, что Сербия является самым серьезным конкурентом. Очередная наша встреча стала привычно упорной, и тут наша команда проявила характер, который позволил ей добиться определяющей победы. Естественно, нам есть над чем еще работать, есть перспективы роста, необходимо улучшать свою игру и в обороне, и при стандартах, и а атакующих действиях. Но я уверен, что мы придем к новому уровню и реализуем свой потенциал. Я рад, что команда работает и живет игрой, это очень важно.

Николай Переверзев, капитан сборной России:
- Если говорить о результате матчей в Турции, то он, конечно, оставил самые приятные впечатления. Мы выиграли три игры из трех, набрали максимум очков и теперь с отличным настроением летим домой. Что касается соперников - я не скажу, что кто-то чем-то сильно удивил. Мы знали, что непросто придется с Сербией - так и вышло. В остальном расклад сил оказался таким, каким его и прогнозировали.

На правах капитана команды я хочу сказать большое спасибо ребятам, которые выкладывались, несмотря ни на что. Мы решили задачу еще после двух первых матчей, но и в третьей игре против Турции боролись, создавали моменты и забивали голы. Так и должна выступать сборная России. Тем, у кого травмы - желаю скорейшего выздоровления и хороших игр за свои клубы.

Источник: Бомбардир.ру
Мини-футбол
Комментарии (2)
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prosport69
1450083156
Шикарно! Парни молодцы
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bringing
1450085393
И Удачи на ЧМ !
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