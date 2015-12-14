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    Кавазашвили: «В сборной России слишком много стариков»

    Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что в сборной России слишком много возрастных игроков.

    «Все зависит от того, как наша сборная наконец определится с составом. Если мы вновь будем играть тем же составом, который играл и провалился на Евро-2012 и чемпионате мира — 2014, то я не могу сказать, что ждет сборную. Если же в сборную при новом тренере подгонят имеющихся резервистов, сумеют закрепить их в основном составе, то, вероятно, на Евро-2016 мы увидим в исполнении россиян коллективную игру, которая была свойственна нашим командам ранее. Например, я говорю сейчас о включении в состав Федора Смолова, Олега Шатова и т.д.

    Кроме того, меня волнует вратарский вопрос. Я с уважением и любовью отношусь к Игорю Акинфееву, но переживаю за его психологическую форму. Он нас не выручает на больших турнирах. Если же рассуждать о других вратарях, то сегодня мы не имеем возможности задействовать хотя бы похожего по уровню Акинфеева голкипера, потому что уже почти 10 лет играет только вратарь ЦСКА.

    Очень важно, чтобы с первого матча на турнире команда начала играть в коллективный футбол. В противном случае нас ждет негативный результат. Сегодня я не готов давать какой-то прогноз по выступлению отечественной сборной на предстоящем чемпионате Европы. Не могу сказать, что наши футболисты так будут готовы морально и психологически, что их настрой поможет нивелировать недостаток техники и физики.

    Пока я не верю в эту сборную, потому что у нас в команде слишком много стариков. Боюсь, что мы прозевали тот момент, когда нужно было постепенно обновлять состав, подтягивая молодых игроков. После провала на Евро-2012 нужно было постепенно наигрывать новичков, но мы, к сожалению, этого не сделали.

    Это мог сделать Фабио Капелло, но он лишь усугубил состояние сборной. Сейчас Леонид Слуцкий старается подключать молодых, но основные позиции опять занимают те же лица, и это опасная ситуация, выхода у Слуцкого просто нет. Ему некого поставить вместо имеющихся основных центральных защитников и вратаря, вместо центральных полузащитников. Даже похожих по уровню нет. Поэтому сомнений очень много», – сказал Кавазашвили.

    Источник: Rusfootball.info

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    14.12.2015 07:09
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    Комментарии (4)
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    Zeff
    1450073064
    Попа вобщем, большая такая и неизбежная.
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    Zeff
    1450074114
    Старикашек полно. Ходят по полю, друг за дружку держатся, чтобы не упасть. А вратаришка все на пятую точку норовит сесть, ноги наверно не держат.
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    Дима1960
    1450174252
    Посмотрите внимательней Анзор(к сожалению не знаю вашего отчества),Гильерме несомненно вратарь мирового уровня(исходя из уровня сборной России конечно)-его надо поддержать и дать раскрыться.
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    ologreds
    1694996598
    numo451892
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