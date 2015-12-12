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    • Шукер: «К счастью, Хорватия не сможет сыграть с Россией на групповом этапе»

    Шукер: «К счастью, Хорватия не сможет сыграть с Россией на групповом этапе»

    Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер рад тому, что сборная Хорватии не сможет сыграть с командой России на групповом этапе Евро-2016.

    «Сборная России – отличная команда, которая за последнее время добилась впечатляющего результата. У российской команды великолепный главный тренер и замечательные игроки. Я знаю президента Российского футбольного союза Виталия Мутко, ему я хотел бы пожелать всего самого лучшего. Да, недавно мы играли с Россией товарищеский матч и победили. Но все-таки товарищеские матчи и официальные – это совсем разные вещи.

    К счастью, наши сборные находятся в одной корзине и поэтому не смогут сыграть в групповом турнире», – заявил Шукер.

    Источник: ТАСС

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    12.12.2015 18:17
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    Комментарии (2)
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    джон базелон
    1449937809
    Лукавит немного)Это для нас к счастью,что Россия с Хорватией не сыграют в группе!
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    ologreds
    1694996609
    numo451729
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