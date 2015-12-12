Халилходжич: «В сборной Франции постоянно происходят позорные вещи»

Наставник сборной Японии Вахид Халилходжич заявил, что поддерживает решение французской федерации футбола исключить из сборной форварда мадридского «Реала» Карима Бензема в связи со скандалом.

«Задача Дешама в настоящее время – снизить градус внутри команды, успокоить ее, чтобы достойно выступить на домашнем чемпионате Европы. Но так получается, что в последние годы внутри сборной постоянно происходят какие-то позорные вещи. Это связано тем, что игроки ведут себя безответственно. Футболисты знамениты и богаты, они должны понимать, что делают», – сказал специалист в интервью RMC.