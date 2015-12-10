Мини-футбол. Сборная России обыграла Финляндию

На старте Основного отборочного раунда чемпионата мира-2016 сборная России, выступающая в группе 3, обыграла Финляндию – 3:0.

Наша команда долго не могла подобрать ключи к обороне соперника и лишь на исходе первого тайма открыла счет: после розыгрыша углового ворота соперника дальним ударом поразил Даниил Кутузов. Зато уже в начале второй половины все вопросы были сняты: Иван Милованов отличился после быстрой контратаки, а точку в матче поставил Робиньо.



Чемпионат мира-2016. Основной отборочный раунд. Группа 3. Измир, Турция

Россия – Финляндия – 3:0 (1:0)

Россия: Густаво (вр) – Переверзев (к), Милованов, Лысков, Давыдов, Эдер Лима, Ромуло, Робиньо, Кутузов, Шакиров, Кудзиев, Афанасьев.

Голы: Кутузов, 17 (1:0), Милованов, 25 (2:0), Робиньо, 28 (3:0).

В другом поединке хозяева мини-турнира, сборная Турции, уступили Сербии со счетом 0:6. По разнице мячей сербы возглавили группу, и их очный поединок с Россией 11 декабря станет определяющим в борьбе за первое место. Напомним, что путевку в решающую стадию квалификации, плей-офф, получают первые две команды квартета.

Игрок национальной команды России Даниил Кутузов подвел итог противостоянию с финнами.

- Данил, в таких случаях принято считать, что именно ваш гол стал победным.

- Да какой он победный (смеется). Рано или поздно мы бы забили этот первый мяч.

- Почему так долго не удавалось открыть счет?

- Никак не могли совладать с покрытием... Мяч не катился, скорость постоянно падала, отсюда и сложности в созидании. Мы в России уже давно забыли, что такое терафлекс.

- А сама сборная Финляндии как вам?

- Мне сложно сравнивать, я впервые против них играю. Не скажу, что команда совсем необученная. Они использовали ситуацию в свою пользу, пару раз хорошо выбегали в контратаки. Не зря они все-таки вышли из Предварительного раунда. Есть свой почерк, есть рисунок.

- И все же, наверняка, многие ждали куда более крупной победы нашей команды.

- Мы далеко не все свои возможности использовали. В штанги попадали, финский вратарь выручал. Нормальный счет. Хорошо, что не пропустили, это тоже вселяет уверенность.

- Уверенность понадобиться перед матчем с Сербией?

- Сербия, конечно, куда более мастеровитый и опытный соперник. Вторая игра будет главной на этом турнире, поэтому для нас важно было хорошо стартовать и понять, какие срочные корректировки нужно успеть внести за оставшиеся сутки.