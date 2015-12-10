Сорокин: «Мы готовились к различным угрозам еще до событий в Париже»

Генеральный директор организационного комитета по проведению чемпионата мира по футболу в России в 2018 году Алексей Сорокин уверен, что гости ЧМ-2018 будут чувствовать себя в безопасности.

«Гости чемпионата мира и наши граждане будут чувствовать себя в безопасности на предстоящем чемпионате мира. Президентом нашей страны выделены ответственные ведомства, и этому вопросу будут уделено самое пристальное внимание. Мы готовились к различным угрозам еще до тех событий, которые произошли недавно во Франции, и сейчас только увеличили наши усилия.



Террористические угрозы учитывались нами всегда. Уверен, что мы сможем обеспечить безопасность таким образом, что это будет необременительно для болельщиков, и они с радостью приедут в нашу страну», – сказал Сорокин.