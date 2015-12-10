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    • Сорокин: «Мы готовились к различным угрозам еще до событий в Париже»

    Сорокин: «Мы готовились к различным угрозам еще до событий в Париже»

    Генеральный директор организационного комитета по проведению чемпионата мира по футболу в России в 2018 году Алексей Сорокин уверен, что гости ЧМ-2018 будут чувствовать себя в безопасности.

    «Гости чемпионата мира и наши граждане будут чувствовать себя в безопасности на предстоящем чемпионате мира. Президентом нашей страны выделены ответственные ведомства, и этому вопросу будут уделено самое пристальное внимание. Мы готовились к различным угрозам еще до тех событий, которые произошли недавно во Франции, и сейчас только увеличили наши усилия.

    Террористические угрозы учитывались нами всегда. Уверен, что мы сможем обеспечить безопасность таким образом, что это будет необременительно для болельщиков, и они с радостью приедут в нашу страну», – сказал Сорокин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.12.2015 14:14
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