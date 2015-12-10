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    • Сорокин: «Билеты ЧМ-2018 будут распространяться через сайт ФИФА в виде электронной лотереи»

    Сорокин: «Билеты ЧМ-2018 будут распространяться через сайт ФИФА в виде электронной лотереи»

    Генеральный директор организационного комитета по проведению чемпионата мира по футболу в России в 2018 году Алексей Сорокин сказал, что распространять билеты на ЧМ-2018 будет ФИФА.

    «К нашему большому сожалению, реализацией билетов занимаемся не мы, а ФИФА. Продажа билетов будет происходить в разные сроки, в три этапа. Билеты распространяются через сайт ФИФА в виде электронной лотереи. Это касается билетов для широкой публики, другая часть — партнеры, спонсоры, журналисты.

    Поэтому в продажу поступают не все 3 млн билетов, а гораздо меньше. «Счастливчики» после проведения лотереи получат билеты по почте на территории своей страны», - сказал Сорокин на открытии волонтерского центра в РГСУ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.12.2015 13:02
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    Комментарии (2)
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    Serjik78
    1449747913
    Конечно большое сожаление, иначе бы рядовому болельщику за приемлемую цену на стадион не попасть. На финал цены вообще заоблачные у перекупщиков будут, а так глядишь хоть шанс будет.
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    ologreds
    1694996624
    numo451499
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