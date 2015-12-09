Матчи Лиги чемпионов. Смотреть онлайн

Сегодня в Европе пройдут матчи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть игры субботы. Для этого достаточно перейти в онлайн матчей, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

22:45 «Гент» – «Зенит»

22:45 «Валенсия» – «Лион»

22:45 «Динамо» К – «Маккаби» ТА

22:45 «Челси» – «Порту»

22:45 «Динамо» Зб – «Бавария»

22:45 «Олимпиакос» – «Арсенал»

22:45 «Байер» – «Барселона»

22:45 «Рома» – БАТЭ