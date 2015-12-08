Балаге: «Сейчас самое подходящее время для перехода Левандовски в «Реал»

Испанский журналист Гильем Балаге рассказал о желании нападающего мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски продолжить карьеру в мадридском "Реале". По словам специалиста, сейчас самое подходящее время для трансфера.



"Близкое окружение футболиста видит огромный потенциал в возможной связке Бэйл – Левандовски и полагает, что для перехода Роберта в "Реал" сейчас самое подходящее время. Раньше он никогда не предполагал, что у него будет шанс играть за Мадрид, пока Роналду был на пике формы, но теперь карьера португальца и Бензема в "Реале" подходит к концу", – отметил Балаге.