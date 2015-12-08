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    • Денизли: «Никто не думал, что «Астана» будет на этом этапе за что-то бороться»

    Денизли: «Никто не думал, что «Астана» будет на этом этапе за что-то бороться»

    Главный тренер "Галатасарая" Мустафа Денизли поделился ожиданиями от матча шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов против "Астаны", который состоится сегодня в Стамбуле и начнется в 22:45 по московскому времени. По словам специалиста, о силе казахстанского футбола можно также судить по выступлениям их сборной.

    "Никто сразу после жеребьевки не думал, что "Астана" будет на этом этапе за что-то бороться. Они ни разу не проиграли дома. В футболе случаются сюрпризы, но завтра мы намерены обойтись без неожиданностей. Прибытие "Астаны" в Стамбул почти 10 дней назад свидетельствует об огромном желании казахстанцев пробиться дальше", – сказал Денизли.

    Источник: УЕФА

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    08.12.2015 08:26
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    Комментарии (2)
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    FRZZ
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    За 10 дней назад???
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    ologreds
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