Колосков: «Сборной России реально выйти в полуфинал Евро-2016»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в преддверии жеребьевки финального турнира Евро-2016 поделился мнением о перспективах сборной России. По словам функционера, национальная команда вполне зрелая и мастеровитая, чтобы решать самые серьезные задачи на турнире.



– Если бы вы сейчас руководили нашей сборной – какую задачу ей поставили бы? Чтоб по силам?



– Повторить достижение 2008 года.



– Полагаете, это реально для нынешнего состава?



– Вполне! Команда у нас зрелая, мастеровитая. Футболисты прошли огонь и воду, участвовали во всех крупнейших соревнованиях – чемпионатах мира, Европы и Лиге чемпионов. Весь вопрос в том, как тренеры сумеют подготовить сборную именно к этому турниру. Вот были бы они в такой же форме, в какой оказались к Евро-2008, – думаю, что задача оказалась бы вполне достижимой, – сказал Колосков.