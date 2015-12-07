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    Фергюсон: «Клопп меня беспокоит»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поделился своим мнением о наставнике «Ливерпуля» Юргене Клоппе.

    «Он беспокоит меня, потому что я не хочу, чтобы «Ливерпуль» был выше нас. Я довольно хорошо с ним знаком по тренерским семинарам. Он может принести в клуб перемены с помощью своих харизмы, желания и знаний. Он фантастическая личность и постоянно улыбается. Даже во время матча с «Ньюкаслом», когда они пропустили второй мяч, он подошел к Стиву Макларену поздравить его. Это высокий класс. А также работа, которую он проделал в «Боруссии» Дортмунд», – говорит Фергюсон.

    Источник: Goal.com

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    07.12.2015 20:36
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    Комментарии (5)
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    SekatoR
    1449523436
    Дядя Алекс х..ни не скажет
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    anri1703
    1449542883
    Клопп хорош в мю бы его сер Алекс прав Клоппу еще сезон на расскачку и ливер вполне может оказаться выше мю с нашим то философом
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    Marchen
    1449565941
    прав на все сто! именно такого тренера в АПЛ еще не было
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    ologreds
    1694996639
    numo451253
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