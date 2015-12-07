Букмекеры не верят в Акинфеева

В матче пятого тура Лиги чемпионов против "Вольфсбурга" голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев пропустил в 32-м матче турнира подряд. С учетом матчей квалификации антирекорд насчитывает уже 36 игр. Букмекерские конторы дают коэффициент 1.14 на то, что Акинфеев пропустит и в предстоящем матче с ПСВ. Стоит отметить, что последний раз Акинфееву удалось не пропустить в Лиге чемпионов в матче против "Арсенала" 1 ноября 2006 года (0:0).

Напомним, что матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов ПСВ – ЦСКА состоится во вторник, 8 декабря, в 22:45 по московскому времени.