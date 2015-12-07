Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Мини-футбол. «Новая генерация» разгромила «Сибиряк»

    Сыктывкарская «Новая генерация» на родном паркете в матче во втором матче 12-го тура Суперлиги разгромила «Сибиряк». Хет-трик в ворота гостей на свой счет записал Талес. «Синира» устроила перестрелку со столичной «Диной» и лишь благодаря пять мячам Максима Герасимова смогла взять три очка.

    Чемпионат России. Суперлига. 12-й тур. Вторые матчи

    Новая генерация (Сыктывкар) – Сибиряк (Новосибирск) – 8:3 (3:1)

    Голы: 0:1 – Лео Сантана, 7. 1:1 – Соколов, 11. 2:1 – Талес, 15 (с пенальти, 10м). 3:1 – Семуков, 20. 4:1 – Кейруш, 32. 4:2 – Чурляев, 32. 4:3 – Лео Сантана, 36. 5:3 – Семуков, 39. 6:3 – Талес, 45. 7:3 – Кригер, 48. 8:3 – Талес, 50.

    Синара (Екатеринбург) – Дина (Москва) – 8:7 (3:4)

    Голы: 1:0 – Аширов, 2. 1:1 – Эскердинья, 8. 1:2 – Карлиньос, 14.2:2 – Фахрутдинов, 19. 3:2 – Герасимов, 22. 3:3 – Заболонков, 23. 3:4 – Мохов, 25 (в свои ворота). 4:4 – Герасимов, 29. 5:4 – Герасимов, 32. 5:5 – Эскердинья, 36. 6:5 – Герасимов, 36. 7:5 – Бастриков, 46. 8:5 – Герасимов, 48. 8:6 – Карлиньос, 48. 8:7 – Морено, 48.

    Норильский никель (Норильск) – Прогресс (Глазов) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Давыдов, 3 (в свои ворота). 1:1 – Федоров, 32.

    Тюмень – Динамо (Московская область) – 4:5 (2:3)

    Голы: 1:0 – Ари, 4 (в свои ворота). 1:1 – Сирило, 12. 2:1 – Лобков, 15. 2:2 – Сирило, 19. 2:3 – Сирило, 23. 2:4 – Нандо, 29. 2:5 – Фукин, 37. 3:5 – Антошкин, 43. 4:5 – Абышев, 47.

    Ухта – Газпром-ЮГРА (Югорск) – 3:9 (1:3)

    Голы: 0:1 – Лысков, 1. 1:1 – Смирнов, 17. 1:2 – Чишкала, 22. 1:3 – Чишкала, 25. 1:4 – Ниязов, 28. 1:5 – Лысков, 36. 1:6 – Афанасьев, 41. 1:7 – Чишкала, 41. 1:8 – Купатадзе, 44. 1:9 – Ниязов, 46. 2:9 – Сивец, 48. 3:9 – Рудых, 49.

    Политех (Санкт-Петербург) – КПРФ (Москва) – 4:4 (1:0)

    Голы: 1:0 – Романов, 19. 1:1 – Шакиров, 32. 1:2 – Део, 34. 2:2 – Романов, 35. 3:2 – Шарипов, 36. 3:3 – Шакиров, 42. 4:3 – Костыгин, 42. 4:4 – Гончаров, 46.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2015 11:37
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996642
    numo451177
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+