Мини-футбол. «Новая генерация» разгромила «Сибиряк»

Сыктывкарская «Новая генерация» на родном паркете в матче во втором матче 12-го тура Суперлиги разгромила «Сибиряк». Хет-трик в ворота гостей на свой счет записал Талес. «Синира» устроила перестрелку со столичной «Диной» и лишь благодаря пять мячам Максима Герасимова смогла взять три очка.

Чемпионат России. Суперлига. 12-й тур. Вторые матчи

Новая генерация (Сыктывкар) – Сибиряк (Новосибирск) – 8:3 (3:1)

Голы: 0:1 – Лео Сантана, 7. 1:1 – Соколов, 11. 2:1 – Талес, 15 (с пенальти, 10м). 3:1 – Семуков, 20. 4:1 – Кейруш, 32. 4:2 – Чурляев, 32. 4:3 – Лео Сантана, 36. 5:3 – Семуков, 39. 6:3 – Талес, 45. 7:3 – Кригер, 48. 8:3 – Талес, 50.

Синара (Екатеринбург) – Дина (Москва) – 8:7 (3:4)

Голы: 1:0 – Аширов, 2. 1:1 – Эскердинья, 8. 1:2 – Карлиньос, 14.2:2 – Фахрутдинов, 19. 3:2 – Герасимов, 22. 3:3 – Заболонков, 23. 3:4 – Мохов, 25 (в свои ворота). 4:4 – Герасимов, 29. 5:4 – Герасимов, 32. 5:5 – Эскердинья, 36. 6:5 – Герасимов, 36. 7:5 – Бастриков, 46. 8:5 – Герасимов, 48. 8:6 – Карлиньос, 48. 8:7 – Морено, 48.

Норильский никель (Норильск) – Прогресс (Глазов) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Давыдов, 3 (в свои ворота). 1:1 – Федоров, 32.

Тюмень – Динамо (Московская область) – 4:5 (2:3)

Голы: 1:0 – Ари, 4 (в свои ворота). 1:1 – Сирило, 12. 2:1 – Лобков, 15. 2:2 – Сирило, 19. 2:3 – Сирило, 23. 2:4 – Нандо, 29. 2:5 – Фукин, 37. 3:5 – Антошкин, 43. 4:5 – Абышев, 47.

Ухта – Газпром-ЮГРА (Югорск) – 3:9 (1:3)

Голы: 0:1 – Лысков, 1. 1:1 – Смирнов, 17. 1:2 – Чишкала, 22. 1:3 – Чишкала, 25. 1:4 – Ниязов, 28. 1:5 – Лысков, 36. 1:6 – Афанасьев, 41. 1:7 – Чишкала, 41. 1:8 – Купатадзе, 44. 1:9 – Ниязов, 46. 2:9 – Сивец, 48. 3:9 – Рудых, 49.

Политех (Санкт-Петербург) – КПРФ (Москва) – 4:4 (1:0)

Голы: 1:0 – Романов, 19. 1:1 – Шакиров, 32. 1:2 – Део, 34. 2:2 – Романов, 35. 3:2 – Шарипов, 36. 3:3 – Шакиров, 42. 4:3 – Костыгин, 42. 4:4 – Гончаров, 46.