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    • Манчини: «Я являюсь тренером «Интера», а не Икарди и Льяича»

    Манчини: «Я являюсь тренером «Интера», а не Икарди и Льяича»

    Главный тренер "Интера" Роберто Манчини поделился впечатлениями от матча 15-го тура Серии А, в котором его подопечные одержали победу над "Дженоа" (1:0).

    “Для нас было важным одержать победу после матча с "Наполи", это было нелегко в этот вечер. "Дженоа" много двигается, и мы столкнулись с трудностями из-за этого, не реализовав ранние шансы. Все в этот вечер сыграли хорошо.

    Я являюсь тренером "Интера", а не персонально Икарди и Льяича. У нас есть много замечательных форвардов, и все они заслуживают игрового времени. Я верю, что Икарди и Льяич могут играть вместе, но есть также команда, где необходимо рассматривать и других футболистов, которые заслуживают игровой практики", - заявил итальянец.

    Источник: Football Italia

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    06.12.2015 06:13
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