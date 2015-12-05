Московский ЦСКА провел первую тренировку в Эйндховене, где вскоре встретится с ПСВ в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Футболисты, которые отыграли большую часть матча с пермским «Амкаром», работали по облегченной программе, включавшей в себя двадцатиминутную пробежку и восстановительные мероприятия. Все остальные приняли участие в сорокапятиминутном занятии, состоявшем из разминки, квадрата 5 – 3 и двусторонки 4 х 4 (три тайма по три минуты). По его окончании армейцы уделили несколько минут отработке ударов по воротам", - говорится в сообщении на официальном сайте красно-синих.