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    Пеллегрини: «Манчестер Сити» не хватает важных игроков»

    Главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини поделился впечатлениями от матча 15-го тура английской Премьер-лиги со "Сток Сити", который его команда проиграла со счетом 0:2.

    "Нам недоставало быстроты действий. Одни и те же футболисты провели слишком много игр. Мы очень плохо действовали в обороне, а также не создали большого количества голевых моментов. "Манчестер Сити" во всех турнирах использует только 13 футболистов. Важных игроков не хватает. Но надо играть с теми, кто есть. Придется продолжать с теми же 11 или 12 игроками. Ждем информации от медиков", – сказал чилиец.

    Источник: BBC

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    05.12.2015 18:27
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    Комментарии (2)
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    dzvinka
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    ну тогда продай всех этих нищебродов... Агуэго, ДеБрюйне, Туре, Харта, Ферну и т.д. и купи у Лэстера парней которые за пицу лупашат одним составом на первом месте и не ноют о бюджетах.
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