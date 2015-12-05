Блаттер: «Комитет по этике должен будет доказать, что я вел себя неэтично»

Действующий президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что через неделю сделает официальное заявление по поводу выдвинутых против него обвинений в коррупции. Он также подчеркнул, что принятые во время последнего заседания исполкома поправки об ограничении президентского срока были предложены им еще несколько лет назад.

«Через неделю у меня будет возможность дать свои комментарии. Затем комитет по этике должен будет доказать, что я вел себя неэтично. Надо упомянуть, кто является автором нынешних реформ. Это избранный президент ФИФА, который инициировал процесс на конгрессе в 2011 году», – приводит слова Блаттера Tages-Anzeiger.