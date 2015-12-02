Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    ФИФА увеличит представительство российских арбитров

    Глава инспекторского комитета РФС Алексей Спирин сообщил, что ФИФА решило увеличить представительство российских арбитров до девяти.

    "Буквально в начале недели нам пришло письмо от ФИФА о соглашении на увеличение представительства российских арбитров в списках ФИФА на 2016 год с 8 до 9 человек. В список этих девятерых входят Владислав Безбородов, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников, Алексей Николаев, Михаил Вилков, Виталий Мешков, Алексей Еськов, Сергей Карасев, Сергей Иванов», - сказал Спирин.

    В 2015 году Россию представляли восемь арбитров.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.12.2015 15:09
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    z89
    1449060290
    Повышение квалификации, может в России будут судить лучше.
    Ответить
    Шиина Маюри
    1449072252
    Карасев-то что здесь делает?
    Ответить
    ologreds
    1694996676
    numo450660
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+