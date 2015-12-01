Премьер-министр Франции за исключение Бензема из сборной

Премьер-министр Франции Манюэль Вальс против выступления форварда «Реала» Карима Бензема за сборную команду страны.

«Такие спортсмены должны быть примером для подражания. Но Бензема подает плохой пример. Поэтому ему нет места в сборной Франции. Если бы один из министров подозревался в совершении преступления, его бы уже не было в правительстве. Думаю, в сборной Франции должно быть что-то подобное», – заявил Вальс.

Стоит напомнить, что Бензема является участником скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна.