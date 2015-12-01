Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Премьер-министр Франции за исключение Бензема из сборной

    Премьер-министр Франции Манюэль Вальс против выступления форварда «Реала» Карима Бензема за сборную команду страны.

    «Такие спортсмены должны быть примером для подражания. Но Бензема подает плохой пример. Поэтому ему нет места в сборной Франции. Если бы один из министров подозревался в совершении преступления, его бы уже не было в правительстве. Думаю, в сборной Франции должно быть что-то подобное», – заявил Вальс.

    Стоит напомнить, что Бензема является участником скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна.

    Источник: L' Equipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.12.2015 14:42
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    grafff
    1448970669
    смотреть нужно на форму футболиста, а не на личную жизнь, идиоты!!!!!!!!!!! когда вы опозоритесь, он только посмеется!!!
    Ответить
    Asbjorn
    1448973412
    На нары его
    Ответить
    shafi38
    1448975389
    Натурализовать в РФ!
    Ответить
    ologreds
    1694996682
    numo450562
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+