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    Колосков: «Мэр Гента не имеет права вмешиваться в дела УЕФА»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение о том, что местные власти не в праве вмешиваться в проведение матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Гентом" и "Зенитом".

    – Мэр Гента, конечно, не имеет права вмешиваться в дела УЕФА. Кроме УЕФА, собственно, никто не может решать такие вопросы. Мэр может лишь сказать, что он не может обеспечить безопасность, поэтому матч проводить не надо. И в соответствии с регламентом «Генту» будет засчитано техническое поражение 0:3. А что-либо менять в регламенте может только УЕФА.

    – Что может предпринять «Зенит» в этом случае? Кому-то пожаловаться?

    – «Зенит», если захочет, может написать в УЕФА и заявить, что хочет играть в присутствии своих зрителей. Но УЕФА может принять любое решение, если почувствует, что есть какая-то угроза больших беспорядков или человеческих жертв. И надо понять одно – никакой мэр принимать такие решения не может, а тем более, вносить изменения в регламент УЕФА.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.11.2015 02:35
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