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    Дмитрий Черышев: «У Дениса есть множество предложений, в том числе из России»

    Тренер "Севильи" Дмитрий Черышев поделился мнением о слухах, которые связывают судьбу его сына полузащитника "Реала" Дениса Черышева с уходом из королевского клуба.

    "Понятное дело, что Денис хочет уйти из «Реала». Он там совсем не выходит на поле, но хочет играть в футбол. У него есть много других вариантов, в том числе и из больших российских команд. Он замечательный футболист, которого иметь в команде одно удовольствие и привилегия. Такого игрока и я хотел бы заполучить к себе в клуб. Но в «Севилье» есть главный тренер, который и принимает решение – нужен ему этот полузащитник или нет", - отметил Черышев-старший.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.11.2015 17:17
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +10

      podsolnuh 28 ноября 2015, 19:54

      что он собой представляет как игрок до сих пор непонятно

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +122

      serginho8 28 ноября 2015, 17:41

      Перешел куда нб в Монако или обратно вернулся бы в Вильярреал .

      1
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