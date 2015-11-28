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    Якубович: «Не уверен, что интервью Вальбуэна – это хорошая идея»

    Адвокат Ален Якубович, который представляет интересы нападающего «Реала» Карима Бензема, остался недоволен заявлениями полузащитника «Лиона» Матье Вальбуэна в адрес своего подопечного.

    «Не уверен, что интервью Вальбуэна – это хорошая идея. Но в любом случае его слова никак на нас не влияют. Я советую Бензема высказаться по этому поводу, чтобы дать понять, что он не тот, за кого его пытаются выставить», — заявил Якубович.

    Напомним, что ранее Вальбуэна говорил, что Бензема обошелся с ним так, как он бы «не поступил со злейшим врагом».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.11.2015 10:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6

      Dimuma 28 ноября 2015, 15:12

      жена подарила капли что кардинально улучшили наш секс, он стал в рази дольше, стояк крепче, ощущения ярче и приятнее. И жена теперь довольна и я чувствую себя самцом!я сам не знал и не верил пока не почитал эту статью --- http://sh.sg/maxim

      -1
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      Рейтинг: +25031

      bset 28 ноября 2015, 14:11

      Вращайте барабан.

      0
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      Рейтинг: +720

      Flydis 28 ноября 2015, 11:01

      Действительнто, интервью - плохая идея. Черный ящик в студию.

      0
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      Рейтинг: +11

      Король Лев 28 ноября 2015, 10:25

      Здрасьте, Лянид Аркадьич!

      1
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