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    Начало матча «Рубин» - «Спартак» перенесено

    Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан рассказал о причинах переноса начала матча "Рубин" – "Спартак".

    «Решение о сдвиге начала матча связано с тем, чтобы болельщики в рабочий день смогли заполнить 45-тысячную арену полностью. Руководство обратилось с такой просьбой, телевидение тоже не было против начать трансляцию на общедоступном канале чуть позже», – сказал Чебан.

    Напомним, что матч 17-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» - «Спартак» состоится в понедельник, 30 ноября, в 19:15 по московскому времени, а не в 19:00 как было запланировано ранее.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.11.2015 14:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 27 ноября 2015, 15:06

      Слив спартака отодвинут на 15 минут

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