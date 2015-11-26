Черевченко: «В Лиге Европы, конечно, осложнили себе жизнь»

Главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против лиссабонского «Спортинга» (2:4).

«То, что ехали на игру в метро, никак не отразилось на матче, мы же не пешком шли. Можно сейчас сваливать причины поражения на все что угодно, это же не повод проигрывать.

Мы всегда знали, что «Спортинг» – очень сильная команда, которая идет на первом месте в чемпионате Португалии. «Спортинг» очень здорово сыграл, это очень быстрая и сильная во всех линиях команда, которая заслуженно победила сегодня.

Сегодня у нас была несыгранная пара центральных защитников. Самое главное, что провалили первый тайм, не только центр обороны, а вся центральная ось. У меня нет ощущений какого-то кризиса после двух поражений подряд. Сейчас будем готовиться к «Динамо». В Лиге Европы, конечно, осложнили себе жизнь, а так ощущения какой-то ямы нет. Есть провальные моменты, но мы будем выбираться из этой ситуации», – передает слова Черевченко корреспондент «Бомбардира» Михаил Ботвинник.