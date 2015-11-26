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    «Челси» ищет усиления в атаку в лице Адебайора и ван Перси

    Тренерский штаб «Челси» не слишком устраивает нынешняя форма испанского форварда Диего Косты. По этой причине, в период зимнего трансферного окна синие намерены заняться на рынке поиском усиления в линию атаки. Главными претендентами на то, чтобы примерить на себя футболку «аристократов» являются Эммануэль Адебайор (ныне – свободный агент) и Робин ван Перси, выступающий за «Фенербахче». Последнего «Челси» хотел бы взять в полугодичную аренду.

    В нынешнем сезоне ван Перси провел в составе турецккого клуба 19 матчей и забил шесть голов.

    Источник: Skysports

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    26.11.2015 14:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +421

      LMI 27 ноября 2015, 18:05

      Да сколько угодно, на здоровье. Что один, что второй еще более использованный материал, чем Фалькао

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      Рейтинг: +12

      Arsenal_till i die 26 ноября 2015, 18:44

      2 шлюхи

      0
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