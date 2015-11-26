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    Шашков: «Крылья Советов» полетят на сборы в ОАЭ»

    Гендиректор «Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал, в каких местах команда из Самары намерена провести свои зимние сборы.

    «У нас не будет сбора в Турции. Да, в качестве одного из вариантов для проведения сбора мы действительно рассматривали эту страну. Но, конечно, теперь он отпал. Первые два сбора мы проведем в ОАЭ, они даже дешевле по цене. Мы исходим из финансовой составляющей клуба. А сбор, который мы планировали провести в Турции, меняем. Хотя, это был не окончательный вариант», – заявил Шашков.

    Напомним, что исполком РФС не рекомендовал клубам проводить зимние сборы на территории Турции из-за ухудшившейся политической ситуации. Причиной конфликта между двумя державами стал сбитый российский самолет Су-24. Произошло это 24-го ноября на турецко-сирийской границе.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.11.2015 13:26
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