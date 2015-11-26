Роналду: «Реал» провел отличную игру, кроме последних 15 минут»

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду отметил уверенную игру своей команды, а также спад, который едва не позволил «Шахтеру» изменить счет на победный.

«Мы играли очень уверенно и полностью владели инициативой. Забили быстрый гол, контролировали мяч, создавали моменты. Но в определенный момент что-то пошло не так.

Мы пропустили с пенальти, а потом еще дважды позволили забить сопернику. В общем, «Реал» провел отличную игру, за исключением последних 15 минут», – считает Криштиану Роналду.

Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Реал» закончился со счетом 3:4.