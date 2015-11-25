Жезуш: «На первом месте для нас чемпионат Португалии, а потом уже Лига Европы»

Главный тренер «Спортинга» Жорже Жезуш поделился своими ожиданиями от матча пятого утра Лиги Европы против «Локомотива».

«Мы сейчас на подъеме, но играть с лидерами российского чемпионата всегда тяжело. Игра будет непростой. Мы выставим оптимальный состав, на поле появятся все сильнейшие», – говорит Жезуш.

Наставник сказал, что для его клуба чемпионат Португалии важнее Лиги Европы.

«На первом месте для нас чемпионат Португалии, а потом уже Лига Европы. Однако мы не собираемся сдаваться и будем сражаться за выход из группы».

По мнению Жезуша, российский климат не должен сильно повлиять на результат матча.

«Возможно, климат и дает определенное преимущество, но оно не очень значительное. С клубами из России тяжело играть, потому что в них выступают хорошие футболисты, а не из-за погоды».

Матч «Локомотив» – «Спортинг» состоится в четверг 26 ноября. Начало – в 21.00.