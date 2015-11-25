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    ЦСКА – «Вольфсбург». Онлайн-трансляция

    Сегодня на «Арене Химки» состоится игра 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между московским ЦСКА и немецким «Вольфсбургом».

    В гостях «армейцы» никогда не выигрывали у «Вольфсбурга», но в сезоне 2009/2010 московский клуб одолел гостей дома со счетом 2:1.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА - "Вольфсбург". Комментатор - Андрей Ковалев. Начало в 20:00. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.11.2015 19:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7

      sapartaknaprimer 25 ноября 2015, 11:41

      Кто то сегодня потеряет шансы на выход дальше

      -2
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      Рейтинг: +30

      4e4eH > sapartaknaprimer 25 ноября 2015, 13:05

      Кто то их вообще не получает ))))

      3
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов > vit1903 25 ноября 2015, 19:11

      ЦСКА желаю победы и только победы!!! Вчера порадовал Зенит, а сегодня Конь должен растоптать Волчару Позорного!!! Сегодня Ростов-на-Дону болеет за ЦСКА!!!

      3
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