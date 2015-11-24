Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Щенников и Василий Березуцкий не смогут сыграть с «Вольфсбургом»

    Защитники московского ЦСКА Василий Березуцкий и Георгий Щенников не смогут помочь своей команде в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Вольфсбурга». Как сообщает источник, Березуцкий не успел закончить восстановление после своего повреждения, а Щенников не сыграет из-за мышечной травмы бедра.

    Отмечается, что также участие во встрече не сможет принять полузащитник армейцев Роман Еременко, на прошлой неделе перенесший операцию.

    Игра ЦСКА – «Вольфсбург» состоится 25 ноября. Начало в 20:00 по московскому времени.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.11.2015 20:24
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +145

      evgeniykaras 25 ноября 2015, 04:46

      Это очень серьезные потери для Армейцев, как бы чего не вышло плохого. Шансы есть но с такими потерями очень малы.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11