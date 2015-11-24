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    Житнев: «Не слышал об интересе ко мне со стороны «Томи» и «Амкара»

    Форвард «Сибири» Максим Житнев заявил, что не в курсе об интересе «Томи» и «Амкара» к своей персоне.

    «Первый раз слышу об интересе «Амкара» и «Томи». Я ни с кем не вел переговоры. Думаю, мой агент тоже. Долгосрочный ли у меня контракт? Еще полтора года. Пока о слухах не думаю. Закончится первая часть сезона, а там видно будет.

    Интересно было бы поиграть в премьер-лиге? Конечно, интересно. Хотелось бы выйти в элиту с «Сибирью», – сказал Житнев.

    Отметим, по информации некоторых СМИ, Максим Житнев входит в сферу интересов «Томи» и «Амкара». Сумма отступных за нападающего не превышает ста тысяч долларов.

    В текущем сезоне Житнев провел 19 встреч, забив в них 11 мячей.

    Источник: «Советский спорт»

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    24.11.2015 14:49
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