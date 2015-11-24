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    Боков: «ЦСКА победит «Вольфсбург» за счет характера и своего поля»

    Экс-защитник ЦСКА Максим Боков в рассказал о том, за счет чего армейцы в матче Лиги чемпионов против «Вольфсбурга» смогут достичь положительного результата, а также сравнил класс команд.

    «Класс примерно одинаковый. Но тут все не столь важно, ведь ключик к воротам любого соперника можно подобрать. Чего греха таить – "Вольфсбург" не является суперклубом, как "Бавария", хотя в составе команды есть ряд очень неплохих исполнителей.

    За счет чего армейцы смогут победить? За счет характера, своего поля. У ЦСКА, еще в мою бытность игрока, было такое, когда коллектив прижат к стенке и отступать уже некуда, то включаются дополнительные внутренние резервы.

    Ничья в завтрашнем матче лишит ЦСКА еврокубковой весны? Очки очками, давайте просто подождем завтрашнего дня. Я более чем уверен, что все завершится так, как нам надо. Да, будет трудно, но вполне допустимо для того, чтобы обыгрывать "Вольфсбург», – сказал Боков.

    Полностью интервью с Боковым можно прочитать здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.11.2015 14:17
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