Илюмжинов: «Тяжело выиграть войну кошельков у «Газпрома»

Глава Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов всерьез отнесся к предложению Андрея Филатова однажды возглавить ФИФА.

«Кто-то посчитал, что Андрей Васильевич пошутил, когда на конгрессе ФИДЕ предложил мне баллотироваться в президенты ФИФА. Но потом я всерьез подумал: а почему бы нет? Ведь я смог поднять шахматы с нуля, добиться таких результатов, создать новую систему. А ведь точно так же я создал из ничего «Уралан». Я вырастил для страны капитана сборной Алексея Смертина, многих других великолепных игроков – Колодина, Яшкина, Кормильцева и главного тренера национальной команды Леонида Слуцкого. Именно Слуцкий вывел на чемпионат Европы команду, которой все пророчили провал.

Почему же «Уралана» не стало? Да все банально: я максималист, мне нужны только первые места. А как можно было бороться с «Газпромом», «Лукойлом», РЖД, ВТБ? Именно такие монстры спонсируют «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Динамо». А я покрывал бюджет «Уралана» из собственного кармана. Но делал это толково и рационально, не покупая Халка и Витселя за 100 миллионов евро. Если бы не война кошельков, то «Уралан» был бы в числе лидеров российского футбола. Система у нас была выстроена хорошая», – заявил Илюмжинов.

Напомним, что в ближайшее время в ФИФА пройдут досрочные выборы президента. Связано это с коррупционным скандалом вокруг имен Зеппа Блаттера и Мишеля Платини.