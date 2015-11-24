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Илюмжинов: «Тяжело выиграть войну кошельков у «Газпрома»

24 ноября 2015, 06:14
3

Глава Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов всерьез отнесся к предложению Андрея Филатова однажды возглавить ФИФА.

«Кто-то посчитал, что Андрей Васильевич пошутил, когда на конгрессе ФИДЕ предложил мне баллотироваться в президенты ФИФА. Но потом я всерьез подумал: а почему бы нет? Ведь я смог поднять шахматы с нуля, добиться таких результатов, создать новую систему. А ведь точно так же я создал из ничего «Уралан». Я вырастил для страны капитана сборной Алексея Смертина, многих других великолепных игроков – Колодина, Яшкина, Кормильцева и главного тренера национальной команды Леонида Слуцкого. Именно Слуцкий вывел на чемпионат Европы команду, которой все пророчили провал.

Почему же «Уралана» не стало? Да все банально: я максималист, мне нужны только первые места. А как можно было бороться с «Газпромом», «Лукойлом», РЖД, ВТБ? Именно такие монстры спонсируют «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Динамо». А я покрывал бюджет «Уралана» из собственного кармана. Но делал это толково и рационально, не покупая Халка и Витселя за 100 миллионов евро. Если бы не война кошельков, то «Уралан» был бы в числе лидеров российского футбола. Система у нас была выстроена хорошая», – заявил Илюмжинов.

Напомним, что в ближайшее время в ФИФА пройдут досрочные выборы президента. Связано это с коррупционным скандалом вокруг имен Зеппа Блаттера и Мишеля Платини.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Весь мир
Комментарии (3)
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Max-78
1448353804
Вот болтун!создал там ой шорную зону и качал деньги.а развалив клуб,потому что самодур!!!
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андрей андреев
1448360754
Я,я,я,-а насчёт первых мест ты у Ростова спроси как вообще без денег играть можно. Кстати, ты своим соплеменникам так по 100баксов и не отдал,,обещал же,если выберут президентом калмыкии
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астраханец
1448363588
Да что он там развил?))) Вот балабол!
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