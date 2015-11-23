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    Черышев включен в заявку «Реала» на матч с «Шахтером»

    Полузащитник «Реала» Денис Черышев попал в заявку мадридцев на матч пятого тура Лиги чемпионов против «Шахтера».

    Полностью заявка «Реала» на эту встречу выглядит следующим образом:

    вратари – Навас, Касилья, Янес;

    защитники – Варан, Пепе, Начо, Карвахаль, Данило;

    полузащитники – Кроос, Родригес, Бэйл, Каземиро, Ковачич, Модрич, Черышев, Иско;

    нападающие – Роналду, Бензема, Лукас, Хесе.

    В нынешнем сезоне Черышев провел за свой клуб четыре матча, по два раза выйдя на замену в Примере и Лиге чемпионов.

    Матч «Шахтер» – «Реал» состоится в среду 25 ноября во Львове. Начало – в 22.45.

    Источник: Twitter

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    23.11.2015 19:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +352

      mauxa 24 ноября 2015, 16:45

      Ждём в основе, вместо Роналду!!!

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      Рейтинг: +249

      Alek7183 23 ноября 2015, 21:06

      Пусть сыграет, и сыграет хорошо.

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