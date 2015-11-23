Черышев включен в заявку «Реала» на матч с «Шахтером»

Ждём в основе, вместо Роналду!!!
Полузащитник «Реала» Денис Черышев попал в заявку мадридцев на матч пятого тура Лиги чемпионов против «Шахтера».
Полностью заявка «Реала» на эту встречу выглядит следующим образом:
вратари – Навас, Касилья, Янес;
защитники – Варан, Пепе, Начо, Карвахаль, Данило;
полузащитники – Кроос, Родригес, Бэйл, Каземиро, Ковачич, Модрич, Черышев, Иско;
нападающие – Роналду, Бензема, Лукас, Хесе.
В нынешнем сезоне Черышев провел за свой клуб четыре матча, по два раза выйдя на замену в Примере и Лиге чемпионов.
Матч «Шахтер» – «Реал» состоится в среду 25 ноября во Львове. Начало – в 22.45.