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    Бенитес: «Мы все должны нести ответственность»

    Главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес прокомментировал поражение в матче 12-го тура Примеры против «Барселоны» (0:4).

    «Любое поражение для нас болезненно, и нам нужно работать, чтобы исправить ситуацию. Что меня волнует прямо сейчас, так это эмоциональное состояние команды. Играя против сильного соперника, мы заплатили за свои ошибки. После каждой из них нам становилось все тяжелее собраться. Когда проигрываешь вот так, сказать особо нечего", – говорит Бенитес.

    Наставник считает, что за поражение должны нести ответственность все.

    «Мы пытались атаковать. Задумка состояла в том, чтобы использовать тех игроков, которые способны играть в матчах такого уровня, но ничего не вышло. Когда что-то идет не так, ответственность должны нести мы все».

    Источник: Twitter

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    21.11.2015 23:24
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +126

      B o O m 22 ноября 2015, 14:37

      Иско вообще сплаховал...га.но игрок...вроде испанец, а Реал извращает игроков, что они аж на красную карточку способны...

      0
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      Рейтинг: +112

      ESPANOL 22 ноября 2015, 03:04

      Когда Реал всех громил, то Беня был хорош, а как проиграл 2 игры, сразу стал плохой! В прошлом сезоне с папой Карло такая же история! Все очень просто! Игроки низкого морального уровня! Барса один сезон играла фактически без тренера (царство ему небесное) и стала чемпионом! Потому что в команде были и есть гордость, профессионализм и моральный дух! А когда один клоун кудахчет налево и направо, что он лучший в мире, а его партнёры дружно ему поддакивают и тоже поют дифирамбы, тогда мораль уходит на второй план, а остаётся лишь тщеславие.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 22 ноября 2015, 00:22

      Не долго ему осталось...

      0
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      Рейтинг: +61

      Hiddink95 22 ноября 2015, 00:18

      Хамес и Марсело отлично играли, а он их поспешил заменить... Да уж...сразу видно желание победить в Эль-Классико

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Hiddink95 22 ноября 2015, 01:12

      Про Марсело - согласен. Он один и играл на "отлично". Ну а все остальные если вообще и играли, то "отрезками"... Тот же Бензема "проснулся" только ближе к окончанию матча...

      0
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      Рейтинг: +237

      CSKA_Michael 22 ноября 2015, 00:04

      Нормальный бы тренер сказал, что виноват во всем он. Нормальный. А он реально виноват: с составом не угадал, с тактикой не угадал. Поскорее бы выгнали его

      1
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 21 ноября 2015, 23:50

      И теперь ваш ждёт разгром от шахтёра

      0
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      Рейтинг: +71

      stas-kst 21 ноября 2015, 23:41

      не все, а ты один.... не вышло у него, сидел краснел весь матч... как не верил в него так и не верю....

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